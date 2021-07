Wattrelos Bibliothèque Municipale (Centrale) Nord, Wattrelos A vos manettes Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

A vos manettes Bibliothèque Municipale (Centrale), 8 septembre 2021-8 septembre 2021, Wattrelos. A vos manettes

Bibliothèque Municipale (Centrale), le mercredi 8 septembre à 14:00

Nouvelle adaptation du célèbre manga et de l’anime, développé par Bandai Namco. Il s’agit d’un jeu de football arcade, proposant d’incarner les divers personnages de la série et de réaliser des coups spéciaux spectaculaires.

Entrée gratuite, sur rservation

Captain Tsubasa sur PS4 Bibliothèque Municipale (Centrale) 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Bibliothèque Municipale (Centrale) Adresse 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos