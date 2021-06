Wattrelos Bibliothèque Municipale (Centrale) Nord, Wattrelos A vos manettes ! Bibliothèque Municipale (Centrale) Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Bibliothèque Municipale (Centrale), le samedi 10 juillet à 14:00

Rendez-vous aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 avec Mario, Sonic et leurs amis.

Gratuit, sur réservation (créneau d’une heure)

Mario et Sonic aux JO sur Switch
Bibliothèque Municipale (Centrale)
2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T18:00:00

