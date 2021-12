Wattrelos Bibliothèque annexe de Beaulieu Nord, Wattrelos À vos manettes Bibliothèque annexe de Beaulieu Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

À vos manettes Bibliothèque annexe de Beaulieu, 19 janvier 2022, Wattrelos. À vos manettes

Bibliothèque annexe de Beaulieu, le mercredi 19 janvier 2022 à 14:30

Jeux d’action et d’aventure. Luigi’s mansion 3 sur switch Bibliothèque annexe de Beaulieu 4 Rue du Président Edouard Herriot, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T14:30:00 2022-01-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu Bibliothèque annexe de Beaulieu Adresse 4 Rue du Président Edouard Herriot, 59150 Wattrelos Ville Wattrelos lieuville Bibliothèque annexe de Beaulieu Wattrelos