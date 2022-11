A vos manettes ! Après-midi jeux Switch

A vos manettes ! Après-midi jeux Switch, 14 décembre 2022, . A vos manettes ! Après-midi jeux Switch



2022-12-14 – 2022-12-14 EUR Après-midi Jeux Switch, pour tous. À vos manettes ! Gratuit – Réservation conseillée Tous les mercredis, de 14h à 17h30 sauf le 13 juillet et le 10 août. Après-midi Jeux Switch, pour tous. À vos manettes ! Gratuit – Réservation conseillée Tous les mercredis, de 14h à 17h30 sauf le 13 juillet et le 10 août. dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville