A vos loupes! Sortie botanique enfant
Blonville-sur-Mer, 5 mai 2022

Parking de la gare Avenue de la Brigade Piron Blonville-sur-Mer

2022-05-05 14:30:00 – 16:00:00

Blonville-sur-Mer Calvados Blonville-sur-Mer

Une balade botanique avec les enfants est l’occasion de mettre tous leurs sens à contribution pour découvrir et appréhender le monde végétal qui les entoure. Les portes d’entrées qui permettent de faire de l’observation fine sont multiples: on regarde, on touche, on froisse la feuille odorante sous le bout du nez ,on compare et parfois on goûte.

Des loupes seront distribuées aux enfants pour aller plus loin dans l’observation fine et découvrir un monde insoupçonné (observation des feuilles , des nervures, de la pilosité, etc..;)

L’intervenant clôturera la balade par un instant musical surprise.

Goûter et jus de pomme bio offert aux enfants (selon directives préfectorales)

Dès 6 ans – (2km/1h30) – Niveau 1

animations.blonville@gmail.com +33 7 72 72 13 27

service animation

Parking de la gare Avenue de la Brigade Piron Blonville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-08 par