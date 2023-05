À VOS JEUX, PRÊTS ? CRÉEZ ! – DANSE ET HANDISPORTS Annexe de la mairie du 14e arrondissement de Paris, 23 juin 2023, Paris.

Le vendredi 23 juin 2023

de 15h00 à 16h00

.Tout public. Jusqu’à 4 ans. gratuit

Tout au long de ce mois de juin, des activités de mobilisation citoyenne, de sensibilisation, du handisport, des spectacles, des expositions et des visites guidées seront proposés dans tous les arrondissements de la capitale. L’objectif : donner la parole aux personnes concernées et réunir les acteurs du monde du handicap pour des temps de réflexion et d’ambition collectives, porteurs d’innovations et de progrès social.

À VOS JEUX, PRÊTS ? CRÉEZ ! – DANSE ET HANDISPORTS

Spectacle de danse

Restitution du projet danse mené par La Fabrique de la Danse avec un groupe de personne non-voyantes et malvoyantes de la résidence Valentin Haüy. Accompagné par 4 chorégraphes (Emmanuelle Simon, Orianne Vilmer, Timothée Bouloy et Cécile Lassonde) le groupe présentera Lumière Invisible une pièce chorégraphique inédite inspirée des handisports et des valeurs olympiques.

Voyage créatif mêlant excellence, amitié et respect, cette création est le fruit d’un travail collectif fondé sur la joie de l’effort.

Des bénévoles souffleurs vous accompagneront dans votre expérience de spectateur.

Annexe de la mairie du 14e arrondissement de Paris 12 Rue Pierre Castagnou, 75014 Paris 75014 Paris

Contact : astrig@lafabriquedeladanse.fr https://www.facebook.com/lafabriquedeladanse/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/lafabriquedeladanse/?locale=fr_FR

Alexandra Marcy Deleporte Lumière Invisible, création chorégraphique danse et handisports 2023