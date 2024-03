À vos jeux avec le « Gloose Festival » Salle événementielle de Pratgraussals Albi, vendredi 7 juin 2024.

À vos jeux avec le « Gloose Festival » Que vous soyez un joueur passionné ou simple curieux, cette 10e édition, portée par la Ludothèque La Marelle et ses partenaires, propose de découvrir tous les univers du jeu 7 – 9 juin Salle événementielle de Pratgraussals gratuit et ouvert à tous

Début : 2024-06-07T17:00:00+02:00 – 2024-06-07T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-09T10:00:00+02:00 – 2024-06-09T18:00:00+02:00

En salle et en plein air, des éditeurs de jeux, des associations mais aussi des bénévoles sont présents pour vous faire jouer ! Vous pourrez vous laisser guider et conseiller vers le jeu qui correspond à vos attentes, retrouver les dernières nouveautés, tester des prototypes et rencontrer des acteurs du monde ludique : auteurs, illustrateurs et éditeurs qui font les beaux jours du jeu.

Salle événementielle de Pratgraussals Rue de Lamothe, 81000 Albi Albi 81000 Le Clos Tarn Occitanie

