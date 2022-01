A vos jeux !… A la maison ! Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toutes les ressources sont gratuites Public ados (+12 ans) et adultes Escape Games gratuits en ligne Impossible en ce moment de se rendre dans son Escape Game favoris ? Pas de soucis ! Voilà une petite sélection d'aventures à énigmes, à faire seul ou à plusieurs, et qui mettront vos méninges à l'épreuve ! Démos gratuites de jeux vidéo indépendants Le samedi 1 février dernier avait lieu la seconde édition du Salon du jeu vidéo indépendant toulousain. Retrouvez des démos gratuites de quelqu'uns des jeux présentés lors du salon. A vos claviers ! Old School Découvrez ou redécouvrez les jeux cultes des années 80-90 ! Pandémiques Soignez des gens ou incarnez un virus ! Jeux de Rôle en ligne Pas besoin d'être forcement autour d'une table et de lancer des dés de 20 pour vivre de folles aventures ! Aventures dont vous êtes le héros Phénomène des années 80, les livres dont vous êtes le héros ont de nouveau le vent en poupe ! Pour explorer de sombres cavernes, affronter des dragons et trouver des trésors, il faudra juste vous armer de votre smartphone/tablette/PC et… de votre courage !

