du mercredi 5 janvier 2022 au mercredi 12 janvier 2022 à Le Poulpe

Vous êtes Parisien.ne ? Vous avez une idée pour améliorer votre quartier, un projet d’investissement qui peut servir à la collectivité ? Votre idée peut peut-être être financée par le budget participatif. Venez en discuter avec nous ! On sera au Poulpe les mercredi 05 et 12 janvier de 14h à 17h, et on a hâte d’échanger avec vous ! Pour en savoir + sur le Budget Participatif : [[https://gouttedor-et-vous.org/Budget-Participatif-a-vos-idees](https://gouttedor-et-vous.org/Budget-Participatif-a-vos-idees)](https://gouttedor-et-vous.org/Budget-Participatif-a-vos-idees)

Entrée libre sans inscription

Discutons de projets pour améliorer la Goutte d’Or Le Poulpe 4bis rue d’Oran, 75018 Paris Quartier de la Goutte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T17:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T17:00:00

