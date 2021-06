Rambouillet Palais du Roi de Rome Rambouillet, Yvelines A vos crayons ! Palais du Roi de Rome Rambouillet Catégories d’évènement: Rambouillet

Yvelines

A vos crayons ! Palais du Roi de Rome, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Rambouillet. A vos crayons !

le samedi 3 juillet à Palais du Roi de Rome

Visitez l’exposition dédiée à Nadie Feuz et prenez place au sein de l’atelier de l’artiste pour faire le portrait des membres de votre famille ou de vos amis.

Gratuit (dans la limite des places disponibles)

Prenez place au sein de l’atelier de l’artiste et réalisez vous-même un portrait ! Palais du Roi de Rome 52-54 rue du Général de Gaulle 78120 Rambouillet Rambouillet Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T17:30:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Rambouillet, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Palais du Roi de Rome Adresse 52-54 rue du Général de Gaulle 78120 Rambouillet Ville Rambouillet lieuville Palais du Roi de Rome Rambouillet