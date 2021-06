Les Clayes-sous-Bois Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois, Yvelines À vos crayons ! Chamboule comptine Réseau des médiathèques Les Clayes-sous-Bois Catégories d’évènement: Les Clayes-sous-Bois

Un appel à participation à destination des enfants, pour s’amuser avec les mots **À vos crayons ! Chamboule comptine** « La Souris Verte », tu connais ? Mais tu aimerais y mettre ton grain de sel ? Retire en médiathèque ou télécharge ton livret Chamboule comptine et complète-le : choisis un nouvel animal, modifie le lieu de l’action, un ingrédient, complète le texte à trous et imagine à la fin l’animal transformé de ton choix. Découpe ta comptine chamboulée et illustre-la. Le livret est téléchargeable [ici](https://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/sites/default/files/2021-05/A%20VOS%20CRAYONS%20A4%20pli%C3%A9%20en%202%20sans%20traits.pdf) et sur le site e-mediatheque.sqy.fr **du 25 juin au 31 août.** Retrouvez cet atelier à la Commanderie d’Élancourt dans le cadre du Village d’attraction littéraire les : **vendredi 9 juillet à 17h** **et samedi 10 juillet à 14h.** Pour être de la fête de Partir en livre durant l’été, les enfants trouveront matière à s’amuser avec les mots et à dessiner. Réseau des médiathèques Saint-Quentin-en-Yvelines Les Clayes-sous-Bois Yvelines

