A vos bobines, à vos cassettes ! Les archives filmées de Valence Romans Agglo Espace Latour-Maubourg 26 place Latour-Maubourg Valence, jeudi 11 avril 2024.

A vos bobines, à vos cassettes ! Les archives filmées de Valence Romans Agglo Espace Latour-Maubourg 26 place Latour-Maubourg Valence Drôme

Par l’Association Ofnibus ( Objets filmiques non inventoriés )

« Drômois, Drômoises ! Fouillez les greniers, réveillez les souvenirs et venez nous retrouver avec vos bobines, vos cassettes, vos histoires et votre curiosité.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 09:00:00

fin : 2024-04-13 17:00:00

Espace Latour-Maubourg 26 place Latour-Maubourg Archives & Patrimoine site de Valence

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes archives@valenceromansagglo.fr

L’événement A vos bobines, à vos cassettes ! Les archives filmées de Valence Romans Agglo Valence a été mis à jour le 2024-02-20 par Valence Romans Tourisme