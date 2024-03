À vos baguettes Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, mercredi 22 mai 2024.

À vos baguettes Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un spectacle merveilleux et en chanson qui ravira toute la famille !Enfants

À partir de 4 ans

Cie Les crapules



C’est bientôt la fin de l’année à l’école de magie et la fête des baguettes !



Tous les magiciens se préparent , sauf un petit coquin qui n’a pas son matériel, et surtout pas la bonne baguette, il a bien une baguette pour manger, une baguette fourchette, même une baguette de pain, mais pas la célèbre baguette noire et blanche…qui viendra l’aider. 8.5 8.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-22 14:30:00

fin : 2024-05-22

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement À vos baguettes Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-06 par Ville de Marseille