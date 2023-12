A vos agendas : programmation BiLiPo du 1er semestre 2024 Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Public adultes. gratuit Réservations bilipo@paris.fr ou 01 42 34 93 00 Pour ce premier semestre 2024, fidèle à une longue tradition que nous avons à cœur de maintenir, les bibliothécaires de l’équipe de la BiLiPo ont concocté un programme de rencontres très diversifié. Tous les genres, tous les goûts sont là. N’oubliez pas de nous contacter pour réserver en écrivant à bilipo@paris.fr ou en téléphonant au 01 42 34 93 00. Les réservations sont ouvertes. De janvier à juin [n’hésitez pas à consulter les fiches au nom de la rencontre] Samedi 13 janvier 2024 Soirée Jeux de société à la BiLiPo

5e arrondissement Samedi 27 janvier 2024 à 15h30 Science & histoire dans la

littérature policière Rencontre avec Eric Fouassier Samedi 9 mars 2024 à 15h30 Autrices & Enquêtrices :

la place des femmes dans le roman policier Rencontre avec Caroline Granier et

Sandrine Destombes Samedi 4 mai 2024 à 15h30 Les séries policières anglophones

entre conservatisme et progressisme Rencontre avec Emmanuelle Delanoë-Brun Samedi 1er juin 2024 à 15h30 dans le cadre du festival Quartier du Livre (29 mai-5 juin 2024) / Mairie du 5e

Le merveilleux scientifique Rencontre avec Fleur

Hopkins-Loféron Samedi 22 juin 2024 à 15h30 Cycle Gallimard/Quarto :

Boileau & Narcejac Rencontre avec Dominique Jeannerod Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris Contact : +33142349300 bilipo@paris.fr https://www.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/ https://www.facebook.com/people/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res/100067507830029/

Détails Catégories d'Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75005 Lieu Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Adresse 48 rue Cardinal Lemoine Ville Paris

