À vos agendas, les avantages des haies Château de la Frémoire Vertou, mardi 23 avril 2024.

À vos agendas, les avantages des haies Le 23 avril 2024 prochain vos conseillers vous proposent une demi-journée d’animation autour de la haie. Mardi 23 avril, 09h00 Château de la Frémoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T09:00:00+02:00 – 2024-04-23T12:00:00+02:00

De 9 h à 12 h venez découvrir les différents avantages des haies en particulier pour favoriser la biodiversité dans vos parcelles et leur rôle dans la protection de la ressource en eau.

Au programme, des visites d’exploitations, un zoom sur les aides à la plantations de haies et des échanges avec nos experts bois-bocage.

Rendez-vous à 9 h dans la salle du Pressoir au château de la Frémoire.

On vous attend nombreux !

Château de la Frémoire Rte de la Frémoire, 44120 Vertou Vertou 44120 Loire-Atlantique Pays de la Loire

