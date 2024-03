À vos agendas : Festival des 20 ans de la Mission Vivre ensemble et de la Réunion des établissements pour l’accessibilité Etablissements culturels membres de la Mission Vivre ensemble et RECA Paris, lundi 22 avril 2024.

À vos agendas : Festival des 20 ans de la Mission Vivre ensemble et de la Réunion des établissements pour l’accessibilité Universcience et les établissements culturels franciliens partenaires célèbrent les 20 ans des missions RECA et Vivre ensemble, avec un festival, du 22 au 27 avril, ponctué par le forum le 25 avril 22 – 27 avril Etablissements culturels membres de la Mission Vivre ensemble et RECA Gratuit sur inscription auprès des établissements participants – Lien du forum le 25 avril 2024 à venir bientôt

Du lundi 22 avril au samedi 27 avril, dans les établissements franciliens, membres de la RECA et de la Mission Vivre ensemble

Pendant une semaine, les établissements proposent aux relais, et à leurs groupes, un programme d’activités composé de visites guidées, d’ateliers, de parcours miroir, de rencontres professionnelles…

Jeudi 25 avril : forum de la RECA et de la Mission Vivre ensemble, à la Cité des sciences et de l’industrie

