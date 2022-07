A vor da vor, bugale – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet / Nouveau Pavillon, 28 janvier 2023, Bouguenais.

2023-01-28

Horaire : 11:00

Gratuit : non 7 € BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h)

Spectacle jeune public à partir de 6 ans C’est quoi l’oralité ? Le bouche à oreille vous connaissez ? C’est une sorte de conte que Marthe et Nolùen, deux des plus grandes chanteuses de Bretagne, complices et généreuses, nous racontent là. Il y est question d’une vache, de poules, d’un chevalier… « A vor da vor » (de la mer à la mer) nous emmène à la découverte de la langue et de la culture bretonne, de ses chansons qui voyagent et de leur transmission. Un spectacle pour les enfants, ainsi que celles et ceux qui le sont restés, participatif, drôle, touchant et poétique. Nolùen Le Buhé, Marthe Vassallo : chant

Centre Marcet / Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

https://lenouveaupavillon.com/agenda/