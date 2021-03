Ansignan Parking du sentier des oiseaux,Le Moulin Ansignan A vol d’oiseau sur le site de l’Agly Parking du sentier des oiseaux,Le Moulin Ansignan Catégorie d’évènement: Ansignan

Parking du sentier des oiseaux, Le Moulin, le mercredi 19 mai à 14:00

Vous aimez les balades et découvrir la faune qui vous entoure ? Un spécialiste vous guidera le long du sentier des oiseaux pour observer les différentes espèces dans le secteur du magnifique Aqueduc d’Ansignan et vous aidera à les reconnaître.

Tenue de randonnée, jumelles à prévoir

2021-05-19T14:00:00 2021-05-19T17:00:00

