2022-07-09 – 2022-07-09

Vaylats Lot Vaylats

La sonothèque nomade, c’est l’itinérance d’un couple d’artistes qui collecte et partage des chants et des berceuses à travers les langues du monde. Colporteurs de notre humanité et de sa diversité.

Embarqués dans l’aventure artistique de Fenêtres sur le Paysage, Carine et Jérôme ont rencontré les habitants et le peuple des marcheurs sur le GR®65. A travers les langues régionales et les langues du monde, ils ont collecté et colporté des chants sur le chemin de Compostelle. Ils ont également enregistré des paysages sonores et des chants d’oiseaux. De ces rencontres et récoltes, ils ont imaginé des nichoirs à chant : 7 balises, escales sensibles en bordure du chemin.

Nous vous invitons à venir découvrir le nichoir à chant de Vaylats, à l’occasion d’une inauguration singulière – avant que

la nuit se lève – autour du chant, de la musique et de la poésie. Le temps d’une randonnée insolite, ponctuée de surprises

artistiques, vous pourrez écouter des collectages d’ici et d’ailleurs. Un temps de partage, une transmission en harmonie

avec le paysage qui nous entoure et sans cesse se renouvelle, pour réveiller et révéler autrement ce chemin.

Infos » Parc / 05 65 24 20 50

©Emmanuel Bourgeau

dernière mise à jour : 2022-02-18 par