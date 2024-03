A vol d’histoires Meilhan, samedi 23 mars 2024.

A vol d’histoires Meilhan Landes

Chers parents et chers petits rêveurs,

Préparez-vous à prendre votre envol dans un monde de contes enchantés et de rires avec « A Vol d’Histoires », notre animation spécialement conçue pour éveiller l’imagination et nourrir la curiosité des jeunes esprits avide de découvertes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 12:00:00

Meilhan 40400 Landes Nouvelle-Aquitaine

