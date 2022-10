À vol d’histoires Meilhan Meilhan Catégories d’évènement: Landes

Meilhan

À vol d’histoires Meilhan, 22 octobre 2022, Meilhan. À vol d’histoires

Bibliothèque Meilhan Landes OT Tartas

2022-10-22 10:00:00 – 2022-10-22 Meilhan

Landes Meilhan EUR Un samedi par mois, découvrez « À vol d’histoires », des lectures pour les tous petits.

En famille avec 3 temps forts : lecture de contes, récits, comptines par l’animatrice … puis lectures accompagnées dans des espaces séparés et emprunts d’ouvrages. Attention créneau différents selon l’âge ! Un samedi par mois, découvrez « À vol d’histoires », des lectures pour les tous petits.

En famille avec 3 temps forts : lecture de contes, récits, comptines par l’animatrice … puis lectures accompagnées dans des espaces séparés et emprunts d’ouvrages. Attention créneau différents selon l’âge ! +33 6 23 93 28 73 meilhan

Meilhan

dernière mise à jour : 2022-10-05 par OT Tartas

Détails Catégories d’évènement: Landes, Meilhan Autres Lieu Meilhan Adresse Bibliothèque Meilhan Landes OT Tartas Ville Meilhan lieuville Meilhan Departement Landes

Meilhan Meilhan Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meilhan/

À vol d’histoires Meilhan 2022-10-22 was last modified: by À vol d’histoires Meilhan Meilhan 22 octobre 2022 Bibliothèque Meilhan Landes OT Tartas Landes Meilhan

Meilhan Landes