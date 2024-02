A Voix Nue et Ma Non Troppo en concert chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse Paris, samedi 23 mars 2024.

.Tout public. gratuit

L’ensemble vocal A Voix Nue et l’ensemble instrumental baroque Ma Non Troppo vous invitent à leur concert le 23/03/24.

le 23 mars 2024 à 20h à Paris 13. Au programme, Scarlati, Purcell,

Vivaldi interprétés par Ma Non Troppo, chants du monde, Mendelsohn,

Haendel et Higelin interprétés par A Voix Nue !

entrée libre, P.A.F

chapelle Notre-Dame-de-la-Sagesse 2 place Jean Vilar 75013

Contact : https://www.facebook.com/Avoixnue https://avoixnue.wordpress.com/nous-suivre/

