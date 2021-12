À voix mêlées Médiathèque du Canal, 15 janvier 2021, Montigny-le-Bretonneux.

À voix mêlées

Médiathèque du Canal, le vendredi 15 janvier à 16:00

Une chorale de bibliothécaires partagera des notes et des paroles avec l’assistance ; ils surprendront les petits et les grands. Ils distilleront mots et ritournelles pour bercer vos oreilles, déplieront des paysages infinis pour votre imaginaire et inviteront des héros et des personnages maléfiques parmi vous… **_Avec les bibliothécaires_** ● Durée : 1h – Dès 6 ans **Un évènement Fête du conte 2022**

Sur réservation

Chants et histoires en ouverture de cette 21e édition de la Fête du conte à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un rendez-vous à ne pas manquer avec les bibliothécaires du Réseau.

Médiathèque du Canal Quai François Truffaut 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-01-15T16:00:00 2021-01-15T17:00:00