Dordogne Bergerac Chacun est le bienvenu, amateur ou professionnel, pour partager son texte favori : poème, slam, conte … ou une musique (chant, instruments), chacun disposant de 3 minutes. Vous pouvez bien sûr venir juste pour écouter. Règle d’or : respect et bienveillance pour tous. Avec le tiers-lieu CéLA, accueilli cette fois-ci par le Rocksane, au foyer-bar, 14 rue Pozzi à Bergerac, Le spectacle débute à 20h, accueil dès 19h30 Si vous souhaitez disposer de plus de 3mn pour votre texte, morceau, merci de nous contacter au préalable : manuo.elle7@gmail.com ou 0619564147 Le bar seras ouvert et un chapeau sera là si vous souhaitez soutenir ce projet et les différentes manifestations du tiers-lieu CéLA. Artiste ou simple spectateur,

Venez comme vous êtes ! +33 6 19 56 41 47 tiers-lieu CéLA

