**La Bibliothèque nationale de France, en partenariat avec la Comédie-Française, s’associe de nouveau aux la Nuit de la lecture 2022**. Lecture de _Lettres à sa mère_ de Charles Baudelaire en écho à l’exposition de la BnF « [Baudelaire, la modernité mélancolique](https://www.bnf.fr/fr/agenda/baudelaire-la-modernite-melancolique) » par Michel Vuillermoz de la Comédie-Française. **Site François-Mitterrand – Grand auditorium** l 20 h – 21 h | Entrée gratuite I Réservation recommandée via l’application Affluences ou sur [affluences.com](https://affluences.com/bnf-expositions/reservation) _Le passe sanitaire est obligatoire pour les expositions et les événements culturels : plus d’informations sur_ [_bnf.fr_](https://www.bnf.fr/fr/actualites/pass-sanitaire-obligatoire-pour-les-expositions-et-les-evenements-culturels-partir-du-21)

La BnF, en partenariat avec la Comédie-Française, propose une lecture de "Lettres à sa mère" de Charles Baudelaire par Michel Vuillermoz, de la Comédie-Française
Bibliothèque nationale de France – Site François-Mitterrand
Quai François Mauriac 75013 Paris

2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:00:00

