À voir les enfants

du mercredi 19 janvier 2022 au mercredi 13 avril 2022

Maison du livre, de l'image et du son

Séances de ciné-jeux où l’on ouvre grand ses yeux, on découvre des images, des histoires et on parle de cinéma. Mercredi 19 janvier : séance spéciale Dans tes rêve ! La baleine et l’escargote (2019), suivi de Zébulon le dragon (2018) : alors qu’une petite escargote de mer, s’ennuyant sur un rocher et s’imaginant parcourir le monde, rencontre une baleine qui lui propose de l’emmener en voyage, Zébulon le dragon aspire à devenir le meilleur élève de son école et pour cela, doit capturer une princesse. Une après-midi toute d’évasion et de rêve, drôle et poétique ! Mercredi 30 mars : séance spéciale Image & Son, passages, Fête du livre jeunesse Séance de ciné-jeux-goûters pour partager des films et parler de cinéma. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-01-19T14:30:00 2022-01-19T16:30:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T16:30:00;2022-03-30T14:30:00 2022-03-30T16:30:00;2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:30:00

