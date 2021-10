Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde A voir et à manger dans le vignoble bordelais ! Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bordeaux Gironde Bordeaux Pour les fascinants Week end vignobles et découverte, le vignoble se met sur son 31 et met à l’honneur le 7e art au cœur des propriétés viticoles ! Venez profiter de la projection d’un film au milieu des chais et des châteaux !

+33 6 09 14 02 11

Michaël BOUDOT – www.boudot.me

