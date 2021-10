Les Lèves-et-Thoumeyragues Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde, Les Lèves-et-Thoumeyragues A voir et à manger au Château Hostens Picant Les Lèves-et-Thoumeyragues Les Lèves-et-Thoumeyragues Catégories d’évènement: Gironde

Les Lèves-et-Thoumeyragues

A voir et à manger au Château Hostens Picant 2021-10-16 19:00:00 – 2021-10-16 22:00:00 Grangeneuve Château Hostens-Picant

Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde Les Lèves-et-Thoumeyragues Diffusion du film “La Belle Epoque” de Nicolas Bedos avec Daniel Auteuil et Guillaume Canet, au Château Hostens Picant dans le cadre du Fascinant Week-End Vignobles & Découvertes. RDV dès 19h pour profiter de la projection autour d’une dégustation de vins* de la propriété et de produits locaux. Vous pouvez arriver plus tôt afin de déambuler et apprécier les extérieurs de la propriété. Entrée gratuite sur réservation préalable.

L’accès à la manifestation est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. * Réservé aux personnes majeures, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Les Lèves-et-Thoumeyragues Autres Lieu Les Lèves-et-Thoumeyragues Adresse Grangeneuve Château Hostens-Picant Ville Les Lèves-et-Thoumeyragues lieuville 44.79611#0.20652