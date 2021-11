Nantes Maison de quartier de la Bottière Loire-Atlantique, Nantes À voir #2 – Oeuvres du Frac des Pays de la Loire Maison de quartier de la Bottière Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : oui Tout public Exposition du 20 octobre au 27 novembre 2021au Pavillon – Maison de Quartier de la Bottière En s’associant, le Frac et l’association Two Points ont élaboré un projet sur mesure pour Le Pavillon. dessins, photographies, vidéos et livres réunis autour d’une réflexion commune : Comment l’art peut modifier, transformer même de manière éphémères territoires urbains et paysages ? Maison de quartier de la Bottière adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300 Doulon – Bottière 02 40 41 58 20 MQ-Bottiere@mairie-nantes.fr 0649435734 https://assotwopoints.blogspot.com

