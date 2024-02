A VIF, une performance inédite de Noémie Ochoa et Léa Boscher Espace Ochoa Paris, dimanche 7 avril 2024.

Le dimanche 07 avril 2024

de 15h00 à 16h00

.Tout public. payant

Une billetterie va être mise en ligne sur le site https://www.noemie-ochoa.com/

A VIF est une performance inédite réalisé par la compositrice Noémie Ochoa et la chorégraphe Léa Boscher.

Espace Ochoa 23 rue Richard Lenoir 75011

Contact : https://www.noemie-ochoa.com/ +33782418281 noemieochoa@gmail.com

Espace Ochoa Noémie Ochoa et Léa Boscher en résidence à l’Espace Ochoa