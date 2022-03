À vendre, souvenirs compris Rémalard en Perche, 2 avril 2022, Rémalard en Perche.

À vendre, souvenirs compris Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

2022-04-02 – 2022-04-02 Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau

Rémalard en Perche Orne

Trois soeurs, un frère, une maison de famille, des souvenirs, un passé trop présent… on vend, on ne vend pas? Avec leurs conjoints, ils ont un week-end pour répondre à cette question. On se dispute, on se chamaille, mais heureusement Babette la voisine est là, et pas que pour compter les points…

Une pièce de Claude Husson, mise en scène par Christine Mesnil et interprétée par les 10 comédiens de la troupe de l’Amitié Franco-Tchèque du Mêle sur Sarthe.

Pratique : organisé par la commission culture de Rémalard en Perche à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard – réservation à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard Tél. 02 33 73 71 94

Trois soeurs, un frère, une maison de famille, des souvenirs, un passé trop présent… on vend, on ne vend pas? Avec leurs conjoints, ils ont un week-end pour répondre à cette question. On se dispute, on se chamaille, mais heureusement Babette la…

tourisme@coeurduperche.fr +33 2 33 73 71 94 https://remalardenperche.fr/

Trois soeurs, un frère, une maison de famille, des souvenirs, un passé trop présent… on vend, on ne vend pas? Avec leurs conjoints, ils ont un week-end pour répondre à cette question. On se dispute, on se chamaille, mais heureusement Babette la voisine est là, et pas que pour compter les points…

Une pièce de Claude Husson, mise en scène par Christine Mesnil et interprétée par les 10 comédiens de la troupe de l’Amitié Franco-Tchèque du Mêle sur Sarthe.

Pratique : organisé par la commission culture de Rémalard en Perche à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard – réservation à l’Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard Tél. 02 33 73 71 94

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche

dernière mise à jour : 2022-03-03 par