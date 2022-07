A vélo pour le dépistage Les Houches Les Houches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Les Houches

A vélo pour le dépistage Les Houches, 24 juillet 2022, Les Houches.

Rocher d’escalade de la Plaine Saint-Jean Les Houches Haute-Savoie

2022-07-24

Haute-Savoie Au profit du Comité Féminin pour le Dépistage du Cancer du Sein des Savoie, en soutien de « Jeune et Rose »

Entre Les Houches et Bonneville (départ à 9h de la Plaine Saint-Jean) ! https://www.helloasso.com/associations/a-velo-pour/evenements/a-velo-pour-le-comite-de-depistage-du-cancer-du-sein-2 Les Houches

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

