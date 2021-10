Vanves Lycée Michelet Hauts-de-Seine, Vanves A Vanves, Cyclistes brillez ! Lycée Michelet Vanves Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Voir les autres usagers de la route et supposer être visibles par eux est une erreur fréquemment commise et qui peut avoir des conséquences très graves. A l’occasion de la [campagne FUB “Cyclistes, brillez !”](https://www.fub.fr/evenements/campagne-fub-cyclistes-brillez) MDB vient à votre rencontre afin de vous monter comment s’équiper pour brillez sur la route, voir et être vu. L’antenne [MDB Vanves en Roue Libre](http://mdb-idf.org/category/nos-relais-locaux/vanves/) anime une opération de sensibilisation dans le cadre de l’opération nationale [#CyclistesBrillez](http://mdb-idf.org/cyclistesbrillez-sortez-vos-lumieres-pour-une-deambulation-lumineuse/) à destination des élèves et du personnel de la cité scolaire Michelet. Etre visible et prévisible à vélo, MDB vous retrouve près de chez vous pour vous en parler Lycée Michelet 5 Rue Jullien, 92170 Vanves, France Vanves Hauts-de-Seine

