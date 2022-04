A travers mots Clessé, 14 mai 2022, Clessé.

A travers mots Espace Carmin 15 Rue de la Mairie Clessé

2022-05-14 – 2022-05-14 Espace Carmin 15 Rue de la Mairie

Clessé Deux-Sèvres

Manifestation littéraire autour du voyage, du monde et de l’exil en compagnie de deux auteurs invités : Olivier Rogez et Charles Cédric Tsimi. Table ronde, lectures, dédicaces et la chorale ” Les indignés ” viendra animer l’après-midi.

Programme de l’après midi :

14h : Les indignés / Chorale engagée

15h : table ronde avec les auteurs animée par Squirelito, suivie d’un échange avec le public

16h30 : lectures d’extraits des textes des auteurs par Soizic Gourvil et Filip Forgeau

17h : Les indignés /Chorale engagée

17h30 : Dédicaces avec les auteurs Charles Cédric Tsimi et Olivier Rogez.

Buvette et gâteaux

Entrée libre, sortie au chapeau en faveur de l’association “100 pour Un”.

Manifestation littéraire autour du voyage, du monde et de l’exil en compagnie de deux auteurs invités : Olivier Rogez et Charles Cédric Tsimi. Table ronde, lectures, dédicaces et la chorale ” Les indignés ” viendra animer l’après-midi.

Programme de l’après midi :

14h : Les indignés / Chorale engagée

15h : table ronde avec les auteurs animée par Squirelito, suivie d’un échange avec le public

16h30 : lectures d’extraits des textes des auteurs par Soizic Gourvil et Filip Forgeau

17h : Les indignés /Chorale engagée

17h30 : Dédicaces avec les auteurs Charles Cédric Tsimi et Olivier Rogez.

Buvette et gâteaux

Entrée libre, sortie au chapeau en faveur de l’association “100 pour Un”.

Manifestation littéraire autour du voyage, du monde et de l’exil en compagnie de deux auteurs invités : Olivier Rogez et Charles Cédric Tsimi. Table ronde, lectures, dédicaces et la chorale ” Les indignés ” viendra animer l’après-midi.

Programme de l’après midi :

14h : Les indignés / Chorale engagée

15h : table ronde avec les auteurs animée par Squirelito, suivie d’un échange avec le public

16h30 : lectures d’extraits des textes des auteurs par Soizic Gourvil et Filip Forgeau

17h : Les indignés /Chorale engagée

17h30 : Dédicaces avec les auteurs Charles Cédric Tsimi et Olivier Rogez.

Buvette et gâteaux

Entrée libre, sortie au chapeau en faveur de l’association “100 pour Un”.

non-communiqué

Espace Carmin 15 Rue de la Mairie Clessé

dernière mise à jour : 2022-04-15 par