A travers moi – Musique Plancoët, 25 mars 2022, Plancoët.

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët

2022-03-25 20:30:00 – 2022-03-25 21:15:00

Plancoët Côtes d’Armor Plancoët

Musique : A travers moi

Collectif A l’envers

Deux talentueux musiciens issus des musiques traditionnelles, Gweltaz Hervé et Stevan Vincendeau, partagent leurs acrobaties musicales, aux tonalités jazz, dans un savoureux concert-illustré. À l’inverse du ciné-concert, la musique originale, interprétée en direct, a inspiré la production d’un film d’animation facétieux. Avec ce road-movie musical, le duo Hervé-Vincendeau aborde des questions simples qui nous préoccupent tous, petits et grands : différence, rapport à l’autre, sentiment d’appartenance. Sur scène ou parfois incrustés dans l’écran, avec plusieurs saxophones, un accordéon diatonique et quelques effets numériques, ils cherchent leurs réponses dans cette bande-son folle, intimiste, drôle et toujours surprenante. À voir et à entendre par toute la famille !

« Le public est convié à une suave chasse musicale, clinquante par moments, jamais lassante en dépit d’un prologue un peu à tâtons. » LE TÉLÉGRAMME

Distribution

Mise en scène : Philippe Chasseloup

Réalisation du film d’animation : Pierre Morin

Compositions, saxophones, machines : Gweltaz Hervé

Compositions, accordéon : Stevan Vincendeau

Scénographie, lumières, vidéo : Séb Bouclé

Sonorisation : Ronan Jochaud

+33 2 96 87 03 11 http://saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr/Agenda/A-travers-moi

SolenVal 33 Rue de la Madeleine Plancoët

