Bretoncelles Orne Le matin : boucle autour de Bretoncelles qui dominera la vallée de la Corbione par ses deux versants. Panoramas multiples garantis. (Pique-nique à Bretoncelles et transfert en voiture vers la Maison du Parc à Courboyer) L’après-midi : boucle qui vous conduira sur les hauteurs de Colonard-Corubert. Là aussi, panoramas garantis, notamment sur la campagne percheronne et sur le manoir emblématique du Parc naturel régional du Perche : le Manoir de Courboyer.

bretoncelles.pn@free.fr +33 6 14 59 26 83

