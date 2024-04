À travers l’Eden – Charles Coturel / Yu Jen-chih Galerie Robet Dantec – art contemporain Nantes, samedi 16 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-16 14:00 – 19:00

Gratuit : non

« À travers l’Eden, ils cheminent seuls […] » Cette citation du poème épique de John Milton « Le paradis perdu » a inspiré le titre de cette exposition qui réunit en duo les artistes Charles Coturel (France) et Yu Jen-chih (Taïwan). À la fois éloignés et proches dans leur pratique, les deux artistes ont en commun une certaine perception de la nature et du paysage. Ici, le jardin, luxuriant ou sage, imaginaire ou réel, atteste de l’idée d’un paysage créé par l’homme et dessiné à son image. Il est aussi reflet de l’âme et sujet de déambulations poétiques, en nous révélant à notre environnement et à notre conscience du monde. Exposition du 15 mars au 27 avril 2024 :du mardi au samedi de 14h à 19h Vernissage le jeudi 14 mars 2024 de 18h à 22h en présence des artistes

Galerie Robet Dantec – art contemporain Centre Ville Nantes 44000

09 67 39 57 39 https://galerierobetdantec.com/ contact@galerierobetdantec.com https://galerierobetdantec.com/