A travers le perche Senonches, 22 mai 2022, Senonches.

A travers le perche Senonches

2022-05-22 07:30:00 – 2022-05-22 12:00:00

Senonches Eure-et-Loir

L’Association cyclo touristique de Senonches vous propose une sortie VTT et une sortie route. Randonnée Route de 35- 70 et 95 km sur les routes du Perche,

également Randonnée VTT entièrement en foret de 20 – 30 et 50 km, départ à partir de 7 H 30 du stade de foot. Parcours et inscription sur le site internet

+33 6 10 25 85 50 http://cyclosenonches.jimdofree.com/

Senonches

