A Travers Chants Seuilly Seuilly Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Seuilly

A Travers Chants Seuilly, 4 décembre 2022, Seuilly. A Travers Chants

Seuilly Indre-et-Loire

2022-12-04 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-04 Seuilly

Indre-et-Loire Seuilly Musique et chants sous la direction de Philippe Secheppet Musique et chants sous la direction de Philippe Secheppet marie-jose.javelot@orange.fr +33 6 80 22 83 69 https://fr-fr.facebook.com/adlibitum.cheille/ Ad libitum

Seuilly

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Seuilly Autres Lieu Seuilly Adresse Seuilly Indre-et-Loire Ville Seuilly lieuville Seuilly Departement Indre-et-Loire

Seuilly Seuilly Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/seuilly/

A Travers Chants Seuilly 2022-12-04 was last modified: by A Travers Chants Seuilly Seuilly 4 décembre 2022 Indre-et-Loire Seuilly Seuilly, Indre-et-Loire

Seuilly Indre-et-Loire