A TRAVERS CHANTS Cossé-le-Vivien, 28 septembre 2021, Cossé-le-Vivien.

A TRAVERS CHANTS 2021-09-28 20:00:00 – 2021-09-28

Cossé-le-Vivien Mayenne

16 16 EUR Le mardi 28 septembre, rendez-vous à la salle du FCC pour une soirée anniversaire “20 ans de chansons françaises”. Au programme :

Fiefé fou accompagné de Jakez par Tue-Têt :

Envoûté, envoûtant … le fieffé fou, c’est un homme et son accordéon, un homme et sa voix … Il revisite avec un étrange mélange de puissance et de fragilité des chansons et poésies illustres ou méconnues. Brut. Sans chercher les regards, presque malgré lui, il nous emmène. On est étonné, on se sent vivant, embarqué et prêt à danser parfois.

Troublant de vérité lorsqu’il emprunte les mots d’Arno : «Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, sur la terre où j’suis né» Il s’évade et c’est un vrai bonheur de le suivre.

HIP. HIP. HIP par Lili Cros et Thierry Chazelle :

La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l’humour percutant de Thierry se conjuguent à merveille. Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à eux. Composé à quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre, tantôt humoristique, hilarant parfois. Au détour de quelques chansons nostalgiques on passera du rire aux larmes.

Après un Olympia à guichet fermé, nous avons la chance de les revoir pour cette soirée anniversaire dans leur nouveau spectacle «HIP. HIP. HIP».

A ne rater sous aucun prétexte !

Respect des mesures sanitaires en vigueur, accès sur présentation d’un pass sanitaire.

Soirée “A Travers Chants” avec Tue-têt et Lili Cros et Thierry Chazelle.

info@lesembuscades.fr +33 2 43 91 79 63 https://www.lesembuscades.fr/

Le mardi 28 septembre, rendez-vous à la salle du FCC pour une soirée anniversaire “20 ans de chansons françaises”. Au programme :

Fiefé fou accompagné de Jakez par Tue-Têt :

Envoûté, envoûtant … le fieffé fou, c’est un homme et son accordéon, un homme et sa voix … Il revisite avec un étrange mélange de puissance et de fragilité des chansons et poésies illustres ou méconnues. Brut. Sans chercher les regards, presque malgré lui, il nous emmène. On est étonné, on se sent vivant, embarqué et prêt à danser parfois.

Troublant de vérité lorsqu’il emprunte les mots d’Arno : «Laisse-moi chanter, laisse-moi danser, sur la terre où j’suis né» Il s’évade et c’est un vrai bonheur de le suivre.

HIP. HIP. HIP par Lili Cros et Thierry Chazelle :

La voix incroyablement belle, claire et puissante de Lili et l’humour percutant de Thierry se conjuguent à merveille. Leurs chansons sont emplies d’un charme infini qui n’appartient qu’à eux. Composé à quatre mains, leur répertoire est varié, musicalement et vocalement, tantôt tendre, tantôt humoristique, hilarant parfois. Au détour de quelques chansons nostalgiques on passera du rire aux larmes.

Après un Olympia à guichet fermé, nous avons la chance de les revoir pour cette soirée anniversaire dans leur nouveau spectacle «HIP. HIP. HIP».

A ne rater sous aucun prétexte !

Respect des mesures sanitaires en vigueur, accès sur présentation d’un pass sanitaire.

dernière mise à jour : 2021-08-12 par