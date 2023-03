A travers champs – Spectacle d’humour Salle Hermine, 5 mai 2023, Plouha .

A travers champs – Spectacle d’humour

2023-05-05 20:30:00 – 2023-05-05 22:30:00

L’Association caritative plouhatine « A Bras Ouverts » organise un grand spectacle : l’humoriste Paulo « A travers champs ».

Paulo a le don d’évoquer des sujets qui parlent à tous. Son one man show sonne juste et touche toutes les générations.

Constamment renouvelés, ses textes taillés dans un humour subtil, abordent les sujets d’actualité comme au comptoir du café du village. Il transporte son public « A Travers Champs…», titre de son spectacle, et décrit avec un réalisme saisissant et une pointe de nostalgie la vie des gens. Il parle d’un temps où l’on allait chercher l’eau au puits, où les amants se rencontraient au bal et où les noceurs rentraient en deux chevaux. Son spectacle est une pellicule de souvenirs en noir et blanc que l’on aime revoir et partager. Peuplé d’anachronismes, son spectacle fait le pont entre hier et aujourd’hui et n’en tire que le meilleur. Créée en 2022 par Aziz Jardaoui (président), Damien Demay (trésorier) et David Droniou (secrétaire), l’association de solidarité « A Bras Ouverts » a pour objectif de récolter du matériel médical, scolaire et sportif afin de les envoyer dans des pays démunis.

Salle Hermine 9, avenue Laënnec Plouha

