A vélo, sur les traces de la Vieille Loire A travers champs en bord de Loire !, 22 avril 2023, Meung-sur-loire. A vélo, sur les traces de la Vieille Loire 22 avril – 9 septembre, les samedis A travers champs en bord de Loire ! D’abord sur les rives de la Loire, vous sera contée l’histoire de la traversée du fleuve à Meung-sur-Loire, par les ponts, les bateaux ou encore en bac. Rejoignant les levées de la Loire, suivez l’histoire de ce fleuve tumultueux, ses crues et les moyens utilisés par les hommes pour s’en défendre (turcies, levées, déversoirs…). A la fin de la visite, vous découvrirez une ancienne carrière dans le lit majeur de la Loire. Cette jolie balade emprunte une portion de la Loire à Vélo, itinéraire cyclable qui traverse nos Terres. Elle permet également d’observer les monuments des villes et villages depuis une autre perspective. Au départ du parking des Jardins de Roquelin, une boucle commentée de 14 km vous attend. Inscription obligatoire en amont. Possibilité de réserver un vélo auprès de l’OT. Inscription obligatoire en ligne ou à l’accueil de nos bureaux d’information touristique. A travers champs en bord de Loire ! Lieu-dit Roquelin, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 32 28 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

