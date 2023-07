Journées Européennes du Patrimoine à Châlons-en-Champagne A travers Châlons Châlons-en-Champagne, 16 septembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

40èmes Journées Européennes du Patrimoine : Le Patrimoine Vivant

Chants, danses, rituels, fêtes, savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ou encore connaissances liées à la nature et l’univers… Le Patrimoine vivant désigne ces pratiques, ces expressions, connaissances ou savoir-faire qui sont transmis d’une génération à l’autre et recréés en permanence.

Chacun de nous fait vivre un certain nombre de ces patrimoines vivants qui lui ont été transmis par sa famille ou au gré de ses interactions sociales et culturelles. Ces pratiques sont parfois associées à des objets, des paysages ou des monuments. Le patrimoine vivant leur donne alors sens.

À cette occasion, découvrez le cinéma de patrimoine à la médiathèque Pompidou et participez à un bal 1900 à la « châlonnaise ». Passez par la Duduchothèque pour visiter sa grande exposition : Dorothée et Cabu. Au musée des Beaux-arts et d’Archéologie, vous pourrez y découvrir l’exposition « No Animo, Mas Anima. Adieu aux bêtes de cirque ?

Toutes les visites sont gratuites. La plupart sont en accès libre, pour celles sur inscription, rendez-vous sur le site de la ville début août.

Programme complet à venir..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

A travers Châlons

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



This year, arts and entertainment are honored for this 36th edition of the European Heritage Days. From September 20th to 22nd, more than 17,000 monuments will be open to the public and more than 26,000 animations around youth and heritage will be proposed in metropolitan France and overseas.

In Châlons-En-Champagne, the European Heritage Days are an opportunity to discover tourist sites that are unavoidable or rarely open to visitors. Most of the discoveries are free, ask about the timetables at the tourist office of Châlons-En-Champagne.

40ª edición de las Jornadas Europeas de Patrimonio: Patrimonio Vivo

Canciones, danzas, rituales, festivales, técnicas artesanales tradicionales o conocimientos sobre la naturaleza y el universo… El patrimonio vivo se refiere a prácticas, expresiones, conocimientos y técnicas que se transmiten de una generación a otra y se recrean constantemente.

Cada uno de nosotros da vida a un cierto número de estos patrimonios vivos que nos han sido transmitidos por nuestras familias o a través de nuestras interacciones sociales y culturales. Estas prácticas se asocian a veces a objetos, paisajes o monumentos. El patrimonio vivo les da sentido.

Para celebrarlo, descubra el cine patrimonial en la mediateca del Pompidou y participe en un baile « châlonnaise » de 1900. Pase por la Duduchothèque para visitar su gran exposición: Dorothée y Cabu. En el Museo de Bellas Artes y Arqueología, descubra la exposición « No Animo, Mas Anima. ¿Adiós a los animales de circo?

Todas las visitas son gratuitas. La mayoría están abiertas al público, pero quienes deseen inscribirse pueden hacerlo en la web de la ciudad a principios de agosto.

Programa completo en breve.

40. Europäische Tage des Kulturerbes: Das lebendige Kulturerbe

Gesänge, Tänze, Rituale, Feste, traditionelle Handwerkskunst oder Wissen über die Natur und das Universum? Das lebendige Kulturerbe bezeichnet Praktiken, Ausdrucksformen, Kenntnisse oder Fertigkeiten, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben und ständig neu geschaffen werden.

Jeder von uns lebt eine gewisse Anzahl dieser lebenden Kulturgüter, die ihm von seiner Familie oder im Zuge seiner sozialen und kulturellen Interaktionen weitergegeben wurden. Manchmal sind diese Praktiken mit Gegenständen, Landschaften oder Denkmälern verbunden. Das lebende Kulturerbe verleiht ihnen dann einen Sinn.

Entdecken Sie aus diesem Anlass das Kino des Kulturerbes in der Mediathek Pompidou und nehmen Sie an einem Bal 1900 à la « Châlonnaise » teil. Schauen Sie in der Duduchothèque vorbei und besuchen Sie die große Ausstellung: Dorothée und Cabu. Im Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie können Sie die Ausstellung « No Animo, Mas Anima. Abschied von den Zirkustieren?

Alle Besichtigungen sind kostenlos. Die meisten sind frei zugänglich, für die, für die Sie sich anmelden müssen, besuchen Sie Anfang August die Website der Stadt.

Vollständiges Programm folgt.

