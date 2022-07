À travers bois

2023-05-30 – 2023-05-30 8 Cie Isis

« A travers bois » est un spectacle de jonglage qui questionne les agrès : les massues, les anneaux, les balles, le bâton du diable… afin de trouver des passerelles entre les différentes disciplines. Le spectacle questionne l’équilibre et la matière (le bois donc), allant jusqu’à tailler le bois avec leur propre matériel. Tout le long du spectacle, les artistes passent à travers bois dans tous les sens du terme… par le jonglage, par la danse et la musique. Cie Isis

« A travers bois » est un spectacle de jonglage qui questionne les agrès : les massues, les anneaux, les balles, le bâton du diable… afin de trouver des passerelles entre les différentes disciplines. Le spectacle questionne l'équilibre et la matière (le bois donc), allant jusqu'à tailler le bois avec leur propre matériel. Tout le long du spectacle, les artistes passent à travers bois dans tous les sens du terme… par le jonglage, par la danse et la musique.

