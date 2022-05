À toute vapeur ! (ou la presque vraie vie du Marquis inventeur Claude François Dorothée de Jouffroy d’Abbans) Baume-les-Dames Baume-les-Dames Catégories d’évènement: Baume-les-Dames

Doubs

À toute vapeur ! (ou la presque vraie vie du Marquis inventeur Claude François Dorothée de Jouffroy d’Abbans) Baume-les-Dames, 15 mai 2022, Baume-les-Dames. À toute vapeur ! (ou la presque vraie vie du Marquis inventeur Claude François Dorothée de Jouffroy d’Abbans) Rue des Pipes Ancienne usine des Pipes Ropp (Pont des pipes fermé : Déviation par Pont-les-Moulins) Baume-les-Dames

2022-05-15 – 2022-05-15 Rue des Pipes Ancienne usine des Pipes Ropp (Pont des pipes fermé : Déviation par Pont-les-Moulins)

Baume-les-Dames Doubs 50 personnages, 1 chef et son orchestre présentent la (presque) vraie vie du Marquis inventeur Claude François Dorothée de Jouffroy d’Abbans.

Texte et mise en scène : Julien Lopez

Musique : Loïc Sebile

Proposé par la compagnie La Gouaille en partenariat avec Le CFCMA & La compagnie Passeurs d’histoires +33 3 81 84 07 13 50 personnages, 1 chef et son orchestre présentent la (presque) vraie vie du Marquis inventeur Claude François Dorothée de Jouffroy d’Abbans.

Texte et mise en scène : Julien Lopez

Musique : Loïc Sebile

Proposé par la compagnie La Gouaille en partenariat avec Le CFCMA & La compagnie Passeurs d’histoires Rue des Pipes Ancienne usine des Pipes Ropp (Pont des pipes fermé : Déviation par Pont-les-Moulins) Baume-les-Dames

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Baume-les-Dames, Doubs Autres Lieu Baume-les-Dames Adresse Rue des Pipes Ancienne usine des Pipes Ropp (Pont des pipes fermé : Déviation par Pont-les-Moulins) Ville Baume-les-Dames lieuville Rue des Pipes Ancienne usine des Pipes Ropp (Pont des pipes fermé : Déviation par Pont-les-Moulins) Baume-les-Dames Departement Doubs

Baume-les-Dames Baume-les-Dames Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baume-les-dames/

À toute vapeur ! (ou la presque vraie vie du Marquis inventeur Claude François Dorothée de Jouffroy d’Abbans) Baume-les-Dames 2022-05-15 was last modified: by À toute vapeur ! (ou la presque vraie vie du Marquis inventeur Claude François Dorothée de Jouffroy d’Abbans) Baume-les-Dames Baume-les-Dames 15 mai 2022 Baume-les-Dames Doubs

Baume-les-Dames Doubs