A toute vapeur Flagey, 23 janvier 2022, Flagey.

A toute vapeur Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey

2022-01-23 – 2022-01-23 Ferme Courbet 28 Grande Rue

Flagey Doubs Flagey

EUR Par la Compagnie La Gouaille

« Comment raconter la vie méconnue de ce marquis, dont le château fleurit toujours fièrement sur le territoire de la Loue ? Et quel parcours sinueux, silencieux Claude François Dorothée de Jouffroy d’Abbans a vécu, quelle persévérance ! Semblable à mon humble condition d’artiste rural, avec les mêmes embûches, les mêmes contraintes, les mêmes barrages… et qui pose au final cette question primordiale : qu’est-ce que créer, que veulent dire les mots : innovation, invention, création ? Donc j’ai endossé le costume de l’auteur, remis au placard celui du comédien et À toute vapeur, une pièce de théâtre en 4 actes, mêlant personnages historiques, faits réels du passé et difficultés actuelles de créer un spectacle avec 50 personnages, amateurs, professionnels et public, sort de terre ou plutôt des eaux. À toute vapeur tente donc d’exister, de créer son chemin tel l’illustre de Jouffroy d’Abbans tentait d’ouvrir les voies fluviales à une nouvelle technologie avant-gardiste pour le XVIIIème siècle. » Julien Lopez

Durée : 1h30

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Informations et réservations obligatoires au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr

fermecourbet@doubs.fr +33 3 81 53 03 60

Ferme Courbet 28 Grande Rue Flagey

