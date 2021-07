Vorey Vorey Haute-Loire, Vorey A toute Bubure Vorey Vorey Catégories d’évènement: Haute-Loire

A toute Bubure
Vorey, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Vorey.

Vorey Haute-Loire La Compagnie Nosferatu vous propose un voyage musical dans l’univers musical et les chansons de Pierre Perret.

Public familial.

