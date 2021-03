Saint-Calais À distance - En ligne Saint-Calais A toute allure : textes surprises et lecture vivante À distance – En ligne Saint-Calais Catégorie d’évènement: Saint-Calais

À distance – En ligne, le jeudi 18 mars à 11:00

Suite à votre inscription, vous recevrez un petit texte que vous pourrez prendre le temps de lire et de comprendre.

Le jour de l’atelier, vous partagerez votre texte avec les autres participants et vous pourrez vous entraîner à rendre votre lecture captivante grâce aux retours et aux conseils du groupe.

Niveau A2 requis – Gratuit sur inscription – 6 participants maximum

L’objectif de cet atelier est de découvrir un texte plein de style et de trouver votre propre style pour le partager aux autres ! À distance – En ligne Zoom Saint-Calais

2021-03-18T11:00:00 2021-03-18T12:00:00

