A tout âge : des ateliers intergénérationnels pour partager des savoirs en famille centre social le labO des possibles, 2 février 2022, Beaugency.

A tout âge : des ateliers intergénérationnels pour partager des savoirs en famille

du mercredi 2 février au jeudi 17 février à centre social le labO des possibles

Grâce aux idées proposées par des habitants et des familles, différents ateliers pourront se dérouler les mercredis et pendant les vacances scolaires. – défi puzzle, jeux de société et de construction – création d’un décor et de masques de carnaval – balade déguisée Ces ateliers sont ouverts à tous : adultes et familles (enfants accompagnés de leurs parents ou grands parents). Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez le Lab’O des possibles.

gratuit, sur inscription

En février, c’est le carnaval qui s’installe à l’Agora

centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T15:00:00 2022-02-02T17:00:00;2022-02-07T15:00:00 2022-02-07T17:00:00;2022-02-08T15:00:00 2022-02-08T17:00:00;2022-02-09T15:00:00 2022-02-09T17:00:00;2022-02-10T15:00:00 2022-02-10T17:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T16:00:00;2022-02-14T15:00:00 2022-02-14T17:00:00;2022-02-15T15:00:00 2022-02-15T17:00:00;2022-02-16T15:00:00 2022-02-16T17:00:00;2022-02-17T15:00:00 2022-02-17T17:00:00