Ateliers ouverts à tous, familles et adultes, du 20 au 23 décembre – Lundi 20/12, 15h-17h : pliages origamis – Mardi 21/12, 10h-12h : jeux scéniques d’improvisation – Mardi 21/12, 15h-17h : dessin manga – Mercredi 22/12, 15h-17h : jeux de construction – Jeudi 23/12, 15h-17h : couture Ateliers gratuits, chacun apporte du matériel pour l’activité ou un jeu à faire découvrir Pour plus de renseignements, contactez le Lab’o des possibles 02.38.44.97.70 ou [centresocial@ville-beaugency.fr](mailto:centresocial@ville-beaugency.fr) Ateliers intergénérationnels au Lab’o des possibles, pendant les vacances centre social le labO des possibles Agora, 59 avenue de Vendôme, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-20T15:00:00 2021-12-20T17:00:00;2021-12-21T10:00:00 2021-12-21T12:00:00;2021-12-21T15:00:00 2021-12-21T17:00:00;2021-12-22T15:00:00 2021-12-22T17:00:00;2021-12-23T15:00:00 2021-12-23T17:00:00

